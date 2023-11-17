Боевики ВСУ угнали автомобиль у жителя Херсона

Действия военнослужащих попали на камеру видеонаблюдения.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в ночь со среды на четверг двое украинских боевиков проникли на территорию дома, находящегося по адресу: улица 2-ая Приднепровская, 31.
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