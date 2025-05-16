Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, заявили о получении приказов убивать русскоязычных мирных жителей региона, рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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