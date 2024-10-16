Русская весна
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Русская весна

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Поставки оружия для Украины не бесконечны, заявили в Пентагоне (ВИДЕО)

Поставки оружия для Украины не бесконечны, заявили в Пентагоне (ВИДЕО)

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что поставки оружия для Украины не бесконечны,  «Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты, чтобы поддержать Украину и Израиль.

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