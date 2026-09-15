ВТБ сообщил о продаже 115 млн билетов по «Пушкинской карте»

За пять лет с момента старта «Пушкинская карта» достигла 57 млрд руб. в продажах, обеспечив покупку 115 млн билетов.
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