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Экс-вратарь «Спартака» Филимонов тренирует любительский клуб «Гераклион»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов с этого года работает главным тренером любительского клуба «Гераклион», выступающего в первенстве Москвы.

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