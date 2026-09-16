В России прогнозируют увеличение выпуска легковых автомобилей в 2026 году на 19%

Основной вклад придется на крупнейшие площадки, где уже идет наращивание темпов сборки и расширение модельного ряда В 2026 году производство легковых автомобилей в России увеличится на 4–19% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 700–800 тысяч штук, как считают эксперты, опрошенные "Коммерсантом".