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В России прогнозируют увеличение выпуска легковых автомобилей в 2026 году на 19%

В России прогнозируют увеличение выпуска легковых автомобилей в 2026 году на 19%

Основной вклад придется на крупнейшие площадки, где уже идет наращивание темпов сборки и расширение модельного ряда В 2026 году производство легковых автомобилей в России увеличится на 4–19% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 700–800 тысяч штук, как считают эксперты, опрошенные "Коммерсантом".

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