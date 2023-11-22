Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Третий квартал 2023 года стал первым прибыльным для Klarna с начала экспансии в США

Третий квартал 2023 года стал первым прибыльным для Klarna с начала экспансии в США

Шведская финтех-компания Klarna опубликовала результаты за третий квартал 2023 года. Мы считаем результаты положительными: компания смогла достичь ключевого таргета на 2023 год и продемонстрировала квартальную чистую прибыль в размере 100 млн шведских крон ($9 млн).

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