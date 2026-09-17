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За рулем

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Эти машины выгоднее всего покупать в кредит в 2026 году

Эти машины выгоднее всего покупать в кредит в 2026 году

Сразу пять марок признаны самыми выгодными для покупки в кредит в 2026 году: Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet.

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