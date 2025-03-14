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Чёрные дыры в Сибири: что скрывает вечная мерзлота

Чёрные дыры в Сибири: что скрывает вечная мерзлота

Ученые продолжают исследовать гигантские кратеры, образующиеся на территории Сибири, пытаясь установить их происхождение и оценить потенциальную опасность.

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