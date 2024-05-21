Блогер Дава споёт в День защиты детей в Новосибирске

Выступление уроженца Новосибирска Давы вместе с детским хором состоится на Михайловской набережной.Уроженец Новосибирска и известный блогер Дава приедет в родной город, чтобы спеть вместе с детским хором на празднике 1 июня.
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