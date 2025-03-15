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Царьград

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Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях ЗеленскогоПосле того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.

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Комментарии
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Юрий Зубрин
А НАС РАТЬ !!!!!
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20 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ничего не меняется ,закусили удила и опять их понесло ...Идиоты ,иначе их охарактеризовать нельзя ,при всем при том ,непуганые ИДИОТЫ!
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20 час.
Галина Малыхина
Кот они такие, чтобы выдвигать требования?
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18 час.
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