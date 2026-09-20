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Царьград

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Лантратова: выборы в Государственную Думу проходят открыто

Лантратова: выборы в Государственную Думу проходят открыто

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о демократичности выборов в Госдуму, основываясь на мнении международных наблюдателей и электоральных экспертов.

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