Короткое лето — не беда Лето в центральной России и за пределами Уральских гор короткое. У цуккини такой проблемы нет: их собирают недозрелыми, а первые плоды у большинства сортов появляются через 55–65 дней после посева.
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