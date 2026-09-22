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Фестиваль музыки Шостаковича стартует в «Геликон-опере»

Фестиваль музыки Шостаковича стартует в «Геликон-опере»

Предоставлено "Геликон-оперой" (Юлия Осадча)К 120-летию со дня рождения Д.Д.Шостаковича «Геликон-опера» подготовила фестиваль «Шостакович вместе сумбура» (название отсылает к названию печально знаменитой статьи 1936 года, положившей начало травле композитора – «Сумбур вместо музыки») В течение пяти дней сразу на нескольких сценах театра будет представлено творчество Дмитрия Дмитриевича в разных жанрах.

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