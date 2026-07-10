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Мода и Шоу-бизнес

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Волочкова со слезами на глазах обратилась к россиянам: "Люди, хотите правду?"

Волочкова со слезами на глазах обратилась к россиянам: "Люди, хотите правду?"

Анастасия Волочкова зимой перенесла сложную операцию на колене, но уже во всю танцует на сцене. Балерина говорит, что каждое движение дается ей с трудом, но при этом она не готова отказаться от выступлений.

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