Волочкова со слезами на глазах обратилась к россиянам: "Люди, хотите правду?"

Анастасия Волочкова зимой перенесла сложную операцию на колене, но уже во всю танцует на сцене. Балерина говорит, что каждое движение дается ей с трудом, но при этом она не готова отказаться от выступлений.
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