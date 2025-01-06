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Земский Вестник

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Здравствуйте, уважаемые друзья. Редакция народного СМИ „Земский Вестник" сердечно поздравляет вас с праздником Рождества Христова, от всей души, желаем нашим подписчикам крепкого здоровья, счастья вам и вашим родным и близким, победы нашему Отечеству и пробуждения нашему народу и дальнейшему вступлению в ряды народно-освободительного движения и последующих за этим, национально-освободительных реформ и возвращения наших Бойцов из мест проведения специальной военной операции, живыми и невредимыми! Пусть каждый ваш день будет счастливым, с праздником! С любовью, ваш „Земский Вестник".

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