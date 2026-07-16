Некоторым пенсионерам в августе увеличат выплаты

Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем.
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