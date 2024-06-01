Разбираемся в дилемме "вафель" – красивое кино против жестокой реальности.

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН. ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ АНТОНО ДИЛЕММА "ВАФЕЛЬ". ПОЧЕМУ ЗАПАДНОЕ ОРУЖИЕ УСТУПАЕТ РУССКОМУ НА УКРАИНЕ Страны НАТО были уверены, что поставки западного оружия позволят в кратчайшие сроки разгромить Россию.
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