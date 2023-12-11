Что за истребители сопровождали борт Путина? Есть ли у них западные аналоги? 6 декабря Российский борт №1 совершил перелёт из России в Объединённые Арабские Эмираты в сопровождении звена истребителей Су-35С.
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