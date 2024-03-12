Блинкова уступила Парри на турнире в Индиан-Уэллсе

Анна Блинкова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В ночь на 12 марта в Индиан-Уэллсе завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Анна Блинкова встречалась с Диан Парри.