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  • Ольга Виноградова
    Для Байдена порядочности не хватило , всю разобрали более молодые .Байден назвал Пут...
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    Идиот!Байден назвал Пут...

Гладков: БПЛА сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

Гладков: БПЛА сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Борисовском районе на западе Белгородской области. Один грузовик загорелся, другой получил серьезные повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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