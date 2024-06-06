Гладков: БПЛА сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Борисовском районе на западе Белгородской области. Один грузовик загорелся, другой получил серьезные повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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