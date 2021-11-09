Соратников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки по расследованию случившегося шестого января штурма Капитолия пригласил на слушания еще шесть экс-помощников и соратников бывшего главы американского государства Дональда Трампа.
Спецкомитет Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки по расследованию случившегося шестого января штурма Капитолия пригласил на слушания еще шесть экс-помощников и соратников бывшего главы американского государства Дональда Трампа.
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