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Царьград

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Лещенко предсказал Замедление боевых действий через 2-3 месяца

Лещенко предсказал Замедление боевых действий через 2-3 месяца

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко предположил, что активные боевые действия могут замедлиться через два-три месяца.

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