Владимир Путин выразил благодарность пермскому кардиохирургу

Это признание было получено за выдающиеся достижения в области медицины и многолетний труд.В Пермском крае в медицинской сфере произошло важное событие: президент России Владимир Путин выразил благодарность Вячеславу Белову, главному врачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.