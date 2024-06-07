Владимир Путин выразил благодарность пермскому кардиохирургу

Это признание было получено за выдающиеся достижения в области медицины и многолетний труд.В Пермском крае в медицинской сфере произошло важное событие: президент России Владимир Путин выразил благодарность Вячеславу Белову, главному врачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
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