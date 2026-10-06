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За рулем

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«Скорость не ощущается»: что мы писали об этой машине полвека назад

«Скорость не ощущается»: что мы писали об этой машине полвека назад

В ноябре 1974 года на выставке, посвященной 50‑летию советского автомобилестроения, на ВДНХ возле ВАЗ‑2103 любопытных собиралось не меньше, чем у Москвича‑2140.

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