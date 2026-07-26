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Газета.ру

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Черчесов заявил, что хотел бы выступить с "Ахматом" лучше, чем в прошлом сезоне

Черчесов заявил, что хотел бы выступить с "Ахматом" лучше, чем в прошлом сезоне

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" заявил, что не хочет давать никаких прогнозов о перспективах своей команды на сезон.

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