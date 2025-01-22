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Весомых причин для роста акций "Норникеля" в настоящий момент нет

Весомых причин для роста акций "Норникеля" в настоящий момент нет

Норникель 27 января опубликует итоги производственной деятельности за 2024 год. В III квартале компания завершила крупнейший ремонт последних нескольких лет: на Надеждинском металлургическом заводе была полностью реконструирована печь взвешенной плавки.

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