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В ход пошли ножи: Аргентина бунтует против нового президента

В ход пошли ножи: Аргентина бунтует против нового президента

В Буэнос-Айресе прошла массовая акция протеста.Многотысячную демонстрацию организовала оппозиция в Аргентине.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
На своем опыте учатся только дураки. Умные - на чужом опыте. Опыт Украины и прочих цветных революций - для аргентинцев ничего не значит. Видимо, они совсем отбитые на мозги, либо живут у себя, как в скорлупе, и ничего вокруг не видят, что бы там в мире не происходило.  В любом случае, за все надо платить. За свою тупость или недалекость или зашоренность... И нынешняя инфляция в 143% годовых - скоро им покажется совсем неплохой...
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