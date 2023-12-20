В ход пошли ножи: Аргентина бунтует против нового президента

ЮВ

Юрий Во

На своем опыте учатся только дураки. Умные - на чужом опыте. Опыт Украины и прочих цветных революций - для аргентинцев ничего не значит. Видимо, они совсем отбитые на мозги, либо живут у себя, как в скорлупе, и ничего вокруг не видят, что бы там в мире не происходило. В любом случае, за все надо платить. За свою тупость или недалекость или зашоренность... И нынешняя инфляция в 143% годовых - скоро им покажется совсем неплохой...