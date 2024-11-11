Эксперты: Цены на аренду квартир в Казани в ближайшее время повышаться не будут

Цены на аренду квартир в Казани в ближайшее время повышаться не будут, считают в «Циан. Аналитике». Эксперты онлайн-платформы рассказали «Татар-информу», что уже замечают небольшое снижение – в среднем на 2%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии