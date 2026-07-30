Подготовку к отопительному сезону в Нижнем Новгороде начнут уже с 1 сентября

Активная фаза подготовки Нижнего Новгорода к отопительному сезону начнется уже 1 сентября. Соответствующее поручение глава города Юрий Шалабаев дал генеральному директору Объединенного коммунального оператора (ОКО) Дмитрию Сивохину во время выездного совещания.
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