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На глубине трeх километров под пастбищами обнаружили древнейший коралловый риф возрастом более 325 млн лет

На глубине трeх километров под пастбищами обнаружили древнейший коралловый риф возрастом более 325 млн лет

В австралийском штате Квинсленд геологи совершили неожиданное открытие .

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