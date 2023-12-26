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ФСБ задержала жителя Подмосковья за передачу данных об объектах Минобороны

ФСБ задержала жителя Подмосковья за передачу данных об объектах Минобороны

Силовики задержали жителя Подмосковья по подозрению в госизмене. Мужчину обвинили в сборе и передаче украинской организации информации о военных объектах и промышленных предприятиях на территории России, сообщило РИА «Новости».

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