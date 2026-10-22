Вячеслав Тетёкин: По своим последствиям замена символов государственного праздника тянет на абсолютно антироссийскую затею Андрей Захарченко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Новыми символами Дня народного единства и согласия, отмечаемого с 2005 года в России на государственном уровне 4 ноября, могут стать колокольчик, шарфик и пряник.
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Ну правильно. Методичка одна. Вышиванки и печеньки с майдана. Шарфики и пряники.
Все закономерно - праздник надуманный, ну и силы такие же.
"Как они могут «не зайти», если Минин и Пожарский — это люди, которые возглавили успешное народное сопротивление..." А как они могут зайти, если молодежь об этом ничего не знает? Не каждый из них ответит, кто такие Минин и Пожарский, и что и как они сделали. А шарфик и пряник штуки понятные. Ввести их гораздо проще, чем нормально патриотическим воспитанием заниматься. Правда в стране, где с одной стороны люди за эту страну гибну, а с другой фестивали, в том числе и плова, и "голые вечеринки, нормальное патриотическое воспитание невозможно.
Выдуманный и надуманный праздник вразрез исторической правды и истории. Как там говорил великий... Кто не знает своей истории, тот рискует остаться без будущего... Может пора признать "ошибки", совершенные нашей ЛИБЕРДОЙ, и вернуть название нормального исторического акта, вернуть нормальные названия городов СТАЛИНИНГРАД и ЛЕНИНГРАД. Как и кого мы воспитываем ложью и обманом??? Всю историю свою переписываем и переделываем по сто раз. Сначало историю непонятного немца учили и учим, теперь ещё и свою ересь добавляем. Что хотим получить в итоге???