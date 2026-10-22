Вячеслав Тетёкин: По своим последствиям замена символов государственного праздника тянет на абсолютно антироссийскую затею Андрей Захарченко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Новыми символами Дня народного единства и согласия, отмечаемого с 2005 года в России на государственном уровне 4 ноября, могут стать колокольчик, шарфик и пряник.