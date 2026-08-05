Лидеры «Родины» и «Справедливой России» обвинили «Яблоко» в предательстве. Глава партии «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил представителям СМИ в ЦИК, где проходила жеребьевка мест в бюллетене, что предвыборная кампания «Яблока» финансируется из-за рубежа.