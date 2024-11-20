Песков: Запад пытается использовать Украину, чтобы нанести поражение России

Пресс-секретарь президента высказался о разрешении ударов по территории РФ Западные политики продолжают пытаться использовать Украину в качестве инструмента для нанесения стратегического поражения России, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о разрешении ударов по территории РФ дальнобойным оружием.
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