Пресс-секретарь президента высказался о разрешении ударов по территории РФ Западные политики продолжают пытаться использовать Украину в качестве инструмента для нанесения стратегического поражения России, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о разрешении ударов по территории РФ дальнобойным оружием.