Жога: из логистического объекта в Екатеринбурге эвакуировали 800 человек

Из загоревшегося логистического объекта в Екатеринбурге эвакуировали 800 человек. Об этом сообщил в мессенджере "Макс" полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
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