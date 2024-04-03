Однако, и сегодняшний праздник был омрачен печальными известиями. Минутой молчания работники культуры почтили память своей коллеги, Людмилы Вадимовны Власовой.
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Однако, и сегодняшний праздник был омрачен печальными известиями. Минутой молчания работники культуры почтили память своей коллеги, Людмилы Вадимовны Власовой.