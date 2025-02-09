Форвард "Краснодара" Смолов отмечает 35-летний юбилей

Нападающему "Краснодара" Федору Смолову исполняется 35 лет. Это уже второе его пришествие в кубанскую команду, которая в настоящее время лидирует в РПЛ и всерьез рассчитывает побороться за чемпионский титул.
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