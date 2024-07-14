Politico узнало, как Байден отговаривал Зеленского и Ермака от ударов по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак остались разочарованы переговорами с Байденом на саммите НАТО, пишет Politico Издание отмечает, что несмотря на просьбы из Киева США не передали Украине ни одно оружие, в зоне досягаемости которого была бы столица России.