Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico узнало, как Байден отговаривал Зеленского и Ермака от ударов по Кремлю

Politico узнало, как Байден отговаривал Зеленского и Ермака от ударов по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак остались разочарованы переговорами с Байденом на саммите НАТО, пишет Politico Издание отмечает, что несмотря на просьбы из Киева США не передали Украине ни одно оружие, в зоне досягаемости которого была бы столица России.

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