Верховный Суд РФ разрешил использовать ножи для самообороны.Поводом стало известное дело, где мужик зарезал троих нападавших, которых подговорила напасть на него его соседка.
Ножи можно использовать для самообороны
Комментарии
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Иван Ураганов
Начало положено,разрешено обороняться ножом,потом и до огнестрела дойдёт.
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13 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Очень хорошо что этого мужика оправдали.Правда победила , что происходит ,увы , не часто.
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12 час.
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