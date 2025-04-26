Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    За месяц - никак!!!  Пропускная возможность ж/дороги не позволит. Про авиацию вообще молчу.В Киргизии заволн...
  • виктор матвеев
    А какая нам разница как они будут выживать, ну не смогут выжить мир большой Европа, Америка, Австралия, нет пруться в...В Киргизии заволн...
  • Юрий Гаврилов
    Именно нынешняя власть и даёт басмачам возможность распоясаться до безобразия. А потом на них внимание общества  пере...В Киргизии заволн...

Ножи можно использовать для самообороны

Ножи можно использовать для самообороны

Верховный Суд РФ разрешил использовать ножи для самообороны.Поводом стало известное дело, где мужик зарезал троих нападавших, которых подговорила напасть на него его соседка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Начало положено,разрешено обороняться ножом,потом и до огнестрела дойдёт.
Ответить
13 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Очень хорошо что этого мужика оправдали.Правда победила , что происходит ,увы , не часто.
Ответить
12 час.
наверх