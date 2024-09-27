Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что вероятная администрация Дональда Трампа может резко сократить американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского принять условия прекращения огня по нынешней линии разграничения.