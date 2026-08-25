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Юрий Мороз не успел закончить свой последний фильм: теперь Виктория Исакова пытается довести его до экрана

Юрий Мороз не успел закончить свой последний фильм: теперь Виктория Исакова пытается довести его до экрана

На экране Виктория Исакова почти всегда воплощает внутреннюю силу и сдержанность. Однако в реальной жизни актрисе выпали испытания тяжелее любого драматического сценария: смерть новорождённого первенца, двенадцать лет мучительного ожидания второго ребёнка и потеря мужа — режиссёра Юрия Мороза, с которым они делили жизнь больше двадцати лет.

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