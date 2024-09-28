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СК: решения по делу об отравлении красноярской семьи будут по итогам экспертиз

СК: решения по делу об отравлении красноярской семьи будут по итогам экспертиз

Все процессуальные решения в рамках расследования отравления семьи в Красноярском крае будут приниматься только после получения результатов всех экспертиз, заявили в региональном главке Следственного комитета России.

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