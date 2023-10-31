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«Времена меняются»: Роберт Фицо — о закате звезды Зеленского

«Времена меняются»: Роберт Фицо — о закате звезды Зеленского

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Комментарии
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life style
Как Зеленский ответит за сокращение на 50% населения вверенной ему страны, разрушение экономики и продажу иностранцам активов? ?
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2 д.
Константин Белимов
Всё заканчивается, это то же закончится! В этом иллюзорном мире нет ничего постоянного, значит всё иллюзия!
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2 д.
J
Jubar
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2 д.

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