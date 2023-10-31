«Времена меняются»: Роберт Фицо — о закате звезды Зеленского

Как Зеленский ответит за сокращение на 50% населения вверенной ему страны, разрушение экономики и продажу иностранцам активов? ?

Константин Белимов

Всё заканчивается, это то же закончится! В этом иллюзорном мире нет ничего постоянного, значит всё иллюзия!