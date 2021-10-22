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Командующий войсками ЦВО наградил учителей российской школы в Таджикистане

Командующий войсками ЦВО наградил учителей российской школы в Таджикистане

Учителей российской средней образовательной школы № 6 в Душанбе наградил от имени министерства просвещения России командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, 23 октября сообщает пресс-служба пресс-служба министерства обороны РФ «За достижения в сфере воспитания и обучения были награждены грамотами учителя русского языка и литературы, начальных классов школы № 6 и воспитатели детского сада „Радуга“ российской военной базы», — сообщает пресс-служба.

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