Командующий войсками ЦВО наградил учителей российской школы в Таджикистане

Учителей российской средней образовательной школы № 6 в Душанбе наградил от имени министерства просвещения России командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, 23 октября сообщает пресс-служба пресс-служба министерства обороны РФ «За достижения в сфере воспитания и обучения были награждены грамотами учителя русского языка и литературы, начальных классов школы № 6 и воспитатели детского сада „Радуга“ российской военной базы», — сообщает пресс-служба.