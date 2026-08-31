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Газета.ру

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Геймплей онлайн-игры про Русь XV века "Гардарики" покажут до конца сентября

Геймплей онлайн-игры про Русь XV века "Гардарики" покажут до конца сентября

Российская студия «Клокворк Драккар» представит официальный геймплейный трейлер онлайн-игры «Гардарики» на выставке «Игропром», которая пройдет с 18 по 20 сентября в Москве.

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