На вкус как ананас: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи к Новому году

Представьте: вы открываете банку зимой, а там — янтарные колечки, пахнущие тропиками. На вкус — ананас! Только вот цена вопроса — копейки, потому что на самом деле это… обычные кабачки.
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