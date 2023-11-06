Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР увеличилось до 88

Число погибших сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа достигло 88, что является самой большой потерей в истории организации в одном конфликте.
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