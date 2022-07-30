Самое дорогое подсолнечное масло в регионе нашли в Ростове

Ростовстат опубликовал средние цены на ряд товаров в различных городах Ростовской области. Оказалось, что самая дешёвая свинина продаётся в Ростове - она обходится горожанам в 308 рублей за килограмм (для сравнения: в Сальске она стоит 351 рубль).