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Самое дорогое подсолнечное масло в регионе нашли в Ростове

Самое дорогое подсолнечное масло в регионе нашли в Ростове

Ростовстат опубликовал средние цены на ряд товаров в различных городах Ростовской области. Оказалось, что самая дешёвая свинина продаётся в Ростове - она обходится горожанам в 308 рублей за килограмм (для сравнения: в Сальске она стоит 351 рубль).

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