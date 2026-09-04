Кто участвует в 1/4 финала British Open 2026. Превью матчей

В пятницу 4 сентября на арене Centaur схлестнутся Марк Селби с Джеком Лисовски, Стэн Муди с Лайемом Хайфилдом, Аарон Хилл с Джеком Джонсом и Джадд Трамп с Чжао Синьтуном в борьбе за выход в полуфинал турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала В четвертьфинале British Open 2026, который пройдет в пятницу в Челтнеме, за выход в полуфинал сразятся восемь участников.